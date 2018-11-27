ماسك التفتيح لصاحبات البشرة الدهنية

نقدم لكم طريقة عمل ماسك تفتيح طبيعى لأصحاب البشرة الدهنية بناء على خطوات خبيرة التجميل منى رزق.
مقادير ماسك التفتيح:
معلقة كربوناتو
معلقة خميرة
معلقة ماء
معلقة ماء ورد
طريقة عمل ماسك التفتيح:
تخلط جميع المكونات جيدا ثم نغسل الوجه.
يوضع المساك على الوجه لمدة تتراوح بين "10- 15" دقيقة ويغسل.
يستخدم مرة واحدة فقط فى الاسبوع.
مقادير ماسك التفتيح:
معلقة كربوناتو
معلقة خميرة
معلقة ماء
معلقة ماء ورد
طريقة عمل ماسك التفتيح:
تخلط جميع المكونات جيدا ثم نغسل الوجه.
يوضع المساك على الوجه لمدة تتراوح بين "10- 15" دقيقة ويغسل.
يستخدم مرة واحدة فقط فى الاسبوع.