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مرأة

ماسك التفتيح لصاحبات البشرة الدهنية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل ماسك تفتيح طبيعى لأصحاب البشرة الدهنية بناء على خطوات خبيرة التجميل منى رزق.

مقادير ماسك التفتيح:
معلقة كربوناتو
معلقة خميرة
معلقة ماء
معلقة ماء ورد

طريقة عمل ماسك التفتيح:
تخلط جميع المكونات جيدا ثم نغسل الوجه.
يوضع المساك على الوجه لمدة تتراوح بين "10- 15" دقيقة ويغسل.
يستخدم مرة واحدة فقط فى الاسبوع.
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