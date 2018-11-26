تؤيد حبس الإعلامي إذا أخطأ .. "علا شوشة" حكاية تحدي لـ الجلوس على كرسي المذيع

لم يكتشفني أحد.. بل آمنت بقدراتي وعافرت للوصول إلى كرسي المذيع.. لخصت بهذه العبارة المذيعة الشابة علا شوشة رحلتها في مجال الإعلام منذ تخرجها في كلية التربية قسم اللغة العربية، وحتى اليوم الذي استطاعت فيه أن تثبت جدارتها وأحقيتها في التواجد بمحفل عالمي كمنتدى شباب العالم من خلال تقديم إحدى جلسات المنتدى.



علا شوشة التي منعتها ظروف العيش بعيدا عن العاصمة من دخول كلية الإعلام التي تمنت أن تلتحق بها مدفوعة بتفوقها الدراسي الذي أهلها للالتحاق بالكلية، غير أن رغبة والدها لم تلتق في ذلك الوقت مع رغبات الفتاة الحالمة بالنقش في صخر التميز والولوج إلى عالم الأضواء.





شيء ما في نفس الفتاة لم يتغير حتى مع عملها كمدرسة لغة عربية وسفرها للمملكة العربية السعودية بصحبة زوجها، لم يزل هذا الحلم يراودها وتسعى إليه حتى تحقق لها ما تتمناه بالعمل كمذيعة في إحدى القنوات السعودية ومنها إلى قناة عراقية أخرى تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن تكتسب جماهيريتها عند المشاهد المصري من خلال برنامج "وماذا بعد" الذي قدمته لمدة 8 أشهر على قناة

LTC ، قالت إنها قدمت من خلاله توك شو سياسيا اجتماعيا خدميا حقق لها ما تتمناه من التواصل مع المواطنين عن قرب ومناقشة قضاياهم والعمل على حلها انطلاقا من دور الإعلام التنموي والخدمي .



