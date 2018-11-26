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أصل الحكاية

تؤيد حبس الإعلامي إذا أخطأ .. "علا شوشة" حكاية تحدي لـ الجلوس على كرسي المذيع

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:33 م
علا شوشة
علا شوشة
أحمد سالم - سارة ياسين - تصوير صلاح مهدي
لم يكتشفني أحد.. بل آمنت بقدراتي وعافرت للوصول إلى كرسي المذيع.. لخصت بهذه العبارة المذيعة الشابة علا شوشة رحلتها في مجال الإعلام منذ تخرجها في كلية التربية قسم اللغة العربية، وحتى اليوم الذي استطاعت فيه أن تثبت جدارتها وأحقيتها في التواجد بمحفل عالمي كمنتدى شباب العالم من خلال تقديم إحدى جلسات المنتدى.

علا شوشة التي منعتها ظروف العيش بعيدا عن العاصمة من دخول كلية الإعلام التي تمنت أن تلتحق بها مدفوعة بتفوقها الدراسي الذي أهلها للالتحاق بالكلية، غير أن رغبة والدها لم تلتق في ذلك الوقت مع رغبات الفتاة الحالمة بالنقش في صخر التميز والولوج إلى عالم الأضواء.

تؤيد حبس الإعلامي
شيء ما في نفس الفتاة لم يتغير حتى مع عملها كمدرسة لغة عربية وسفرها للمملكة العربية السعودية بصحبة زوجها، لم يزل هذا الحلم يراودها وتسعى إليه حتى تحقق لها ما تتمناه بالعمل كمذيعة في إحدى القنوات السعودية ومنها إلى قناة عراقية أخرى تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن تكتسب جماهيريتها عند المشاهد المصري من خلال برنامج "وماذا بعد" الذي قدمته لمدة 8 أشهر على قناة LTC، قالت إنها قدمت من خلاله توك شو سياسيا اجتماعيا خدميا حقق لها ما تتمناه من التواصل مع المواطنين عن قرب ومناقشة قضاياهم والعمل على حلها انطلاقا من دور الإعلام التنموي والخدمي.

تهوى علا شوشة العمل في مناخ يتسم بالنظام والانضباط، وهو ما أدى إلى كثرة تجاربها الإذاعية، قالت في سياق حديثها خلال ندوة صدى البلد، إنها تثمن دور الهيئات الإعلامية في ضبط المشهد، ولا تمانع توقيع جزاءات على الإعلاميين حتى ولو وصلت للحبس إذا أخطأ الإعلامي خطئا جسيما، لأن الكلمة مسؤولية والإعلام رسالة لا تحتمل بث محتويات تثير الفتنة أو تخل بالأمن.

علا شوشة بعد عدة انتقالات لم تكتب لها الاستمرارية، بسبب أنها لم تفضل ما كان يملى عليها في بعض الأحيان، وعدم قناعتها في أحيان أخرى، استقرت على التواجد في قناة صدى البلد من خلال برنامج "بيوتنا" الذي يهتم باقتصاد العقارات في مصر ويفتح نقاشات مثمرة حول القضايا التي تتصل بالسكن مثل الإيجارات القديمة وأسعار الشقق ومشروعات الاسكان والاستثمارات الجديدة في مجال العقارات
تؤيد حبس الإعلامي

تحاول علا شوشة بطريقة ما أن تقدم مادة متنوعة فتبحث عن العقارات التراثية العتيقة في القاهرة والمدن المصرية لتعرض حكاياتها في تقارير مشوقة، ما يكسب برنامجها الذي يذاع الخميس من كل أسبوع، صفة التنوع والمرونة إضافة الى المعلومة الصحيحة المتمثلة في أرقام الاستثمار في العقارات والنقاشات الجادة حول التغيرات اليومية الحادثة في القطاع.

طموحات المذيعة الشابة ليس لها سقف، فهي تعتبر نفسها في منتصف الطريق نحو الوصول إلى ما ترغب في تحقيقه، قالت عن نفسها "لست من إعلاميي الصف الأول مصريا وعربيا، لكنني أثق تماما في قدراتي وأطمح في القريب لإجراء حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم برنامج توك شو سياسي اجتماعي مختلف".

الحوار كاملا مع علا شوشة مقدمة برنامج "بيوتنا" على صدى البلد سيتاح على موقع صدى البلد.

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تؤيد حبس الإعلامي إذا أخطأ .. "علا شوشة" حكاية تحدي لـ الجلوس على كرسي المذيع

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