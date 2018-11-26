تؤيد حبس الإعلامي إذا أخطأ .. "علا شوشة" حكاية تحدي لـ الجلوس على كرسي المذيع

لم يكتشفني أحد.. بل آمنت بقدراتي وعافرت للوصول إلى كرسي المذيع.. لخصت بهذه العبارة المذيعة الشابة علا شوشة رحلتها في مجال الإعلام منذ تخرجها في كلية التربية قسم اللغة العربية، وحتى اليوم الذي استطاعت فيه أن تثبت جدارتها وأحقيتها في التواجد بمحفل عالمي كمنتدى شباب العالم من خلال تقديم إحدى جلسات المنتدى.
علا شوشة التي منعتها ظروف العيش بعيدا عن العاصمة من دخول كلية الإعلام التي تمنت أن تلتحق بها مدفوعة بتفوقها الدراسي الذي أهلها للالتحاق بالكلية، غير أن رغبة والدها لم تلتق في ذلك الوقت مع رغبات الفتاة الحالمة بالنقش في صخر التميز والولوج إلى عالم الأضواء.
علا شوشة التي منعتها ظروف العيش بعيدا عن العاصمة من دخول كلية الإعلام التي تمنت أن تلتحق بها مدفوعة بتفوقها الدراسي الذي أهلها للالتحاق بالكلية، غير أن رغبة والدها لم تلتق في ذلك الوقت مع رغبات الفتاة الحالمة بالنقش في صخر التميز والولوج إلى عالم الأضواء.
تهوى علا شوشة العمل في مناخ يتسم بالنظام والانضباط، وهو ما أدى إلى كثرة تجاربها الإذاعية، قالت في سياق حديثها خلال ندوة صدى البلد، إنها تثمن دور الهيئات الإعلامية في ضبط المشهد، ولا تمانع توقيع جزاءات على الإعلاميين حتى ولو وصلت للحبس إذا أخطأ الإعلامي خطئا جسيما، لأن الكلمة مسؤولية والإعلام رسالة لا تحتمل بث محتويات تثير الفتنة أو تخل بالأمن.
علا شوشة بعد عدة انتقالات لم تكتب لها الاستمرارية، بسبب أنها لم تفضل ما كان يملى عليها في بعض الأحيان، وعدم قناعتها في أحيان أخرى، استقرت على التواجد في قناة صدى البلد من خلال برنامج "بيوتنا" الذي يهتم باقتصاد العقارات في مصر ويفتح نقاشات مثمرة حول القضايا التي تتصل بالسكن مثل الإيجارات القديمة وأسعار الشقق ومشروعات الاسكان والاستثمارات الجديدة في مجال العقارات.
علا شوشة بعد عدة انتقالات لم تكتب لها الاستمرارية، بسبب أنها لم تفضل ما كان يملى عليها في بعض الأحيان، وعدم قناعتها في أحيان أخرى، استقرت على التواجد في قناة صدى البلد من خلال برنامج "بيوتنا" الذي يهتم باقتصاد العقارات في مصر ويفتح نقاشات مثمرة حول القضايا التي تتصل بالسكن مثل الإيجارات القديمة وأسعار الشقق ومشروعات الاسكان والاستثمارات الجديدة في مجال العقارات.
تحاول علا شوشة بطريقة ما أن تقدم مادة
متنوعة فتبحث عن العقارات التراثية العتيقة في القاهرة والمدن المصرية لتعرض
حكاياتها في تقارير مشوقة، ما يكسب برنامجها الذي يذاع الخميس من كل أسبوع، صفة
التنوع والمرونة إضافة الى المعلومة الصحيحة المتمثلة في أرقام الاستثمار في
العقارات والنقاشات الجادة حول التغيرات اليومية الحادثة في القطاع.
طموحات المذيعة الشابة ليس لها سقف، فهي تعتبر نفسها في منتصف الطريق نحو الوصول إلى ما ترغب في تحقيقه، قالت عن نفسها "لست من إعلاميي الصف الأول مصريا وعربيا، لكنني أثق تماما في قدراتي وأطمح في القريب لإجراء حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم برنامج توك شو سياسي اجتماعي مختلف".
الحوار كاملا مع علا شوشة مقدمة برنامج "بيوتنا" على صدى البلد سيتاح على موقع صدى البلد.