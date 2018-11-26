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حوادث

جولة مفاجئة لمدير أمن المنوفية لتفقد الحالة الأمنية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:25 م
مدير أمن المنوفية
مدير أمن المنوفية في جولة مفاجئة لتفقد الحالة الأمنية
محمد امين
نفذ اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، جولة مفاجئة لتفقد الحالة الأمنية بنطاق المديرية، شملت المرور على حملة إزالات بمركز شبين الكوم.

وشملت الجولة إدارة قوات الأمن ومركز تدريب الشرطة بقويسنا للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات لمجابهة كل ما يخل بالأمن العام، وتفقد وحدة التعيينات للوقوف على نوعية وكمية وجودة الأطعمة الخاصة بالمجندين.

كما تفقد نقطة تفتيش ميت أبو شيخة والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم بالاستفادة من فترة التدريب وتطبيقه في العمل، ووجه باليقظة وملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات، وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

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