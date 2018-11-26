بعد خسائر تخطت الـ 21 مليار جنيه.. خبراء: موافقة مجلس الوزراء على تعديلات المالية بشأن ضريبة أذون الخزانة والسندات وراء الأداء السلبي للبورصة المصرية

البورصة تخسر أكثر من 21 مليار جنيه خلال جلستين

إيهاب سعيد: قانون ضريبة العائد على الأذون والسندات وراء الخسائر

سمير رؤوف: التعديلات الضريبية ضغطت على أداء الأسهم بالسوق

وزارة المالية: اتفاق مع اتحاد البنوك لتطبيق التعديلات الضريبية

فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة أكثر من 21 مليار جنيه خلال جلستي تعاملات الأحد والأثنين في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2018 بعد إعلان مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن التعديلات على ضريبة أذون الخزانة والسندات والتي تمس أرباح قطاع البنوك بشكل كبير مما أثر على أداء القطاع في البورصة خلال جلسات تداول الأسبوع.أرجع سمير رؤوف خبير أسواق المال، تراجعات البورصة المصرية إلى التخبط في قرارات الحكومة بشأن التعديلات الضريبية الأخيرة على أذون الخزانة والتي أثرت على أداء قطاع البنوك في السوق والتي تسببت في تكبد السوق خسائر كبيرة مع بدء تداولات الأسبوع، إلى جانب عدم وضوح الرؤية المستقبلية بالنسبة للاستحواذات مثل جلوبال تليكوم وعروض الشراء على العربية للحليج والاستحواذ المقدم للاستحواذات على بالم هليز.وأشار رؤوف في تصريحات لـ صدى البلد، إلى مخاوف المستثمرين من الاضطرابات السياسية في فرنسا والتي امتدت إلى إيطاليا وسط تخوفات من الانتشار السريع في باقي دول أوروبا.قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إنه فور إعلان الحكومة عن مشروع قانون ضريبة الأذون والسندات والذي تستهدف من خلاله تحصيل 10 مليارات جنيه، حققت البورصة المصرية خسائر خلال جلسة تعاملات اليوم الأحد تخطت الـ 15 مليار جنيه.وأوضح سعيد، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أن خسائر رأس المال السوقي بجلسة الأحد، نتيجة المقترح الذى قدمته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء لتعديل طريقة حساب الضريبة المستحقة على عائد الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.وقال "سعيد": "الحكومة تستهدف 10 مليارات جنيه، فارق التعديل فى حساب ضريبة الأذون والسندات، فجاء الأثر من الإعلان عن مشروع القانون بخسارة القيمة السوقية للبورصة المصرية 15 مليار جنيه فى جلسة واحدة".وفقدت البورصة المصرية نحو 18.3 مليار جنيه من قيمة رأسمالها السوقي، أمس الأحد، مستمرة في تحقيق الخسائر اليوم الاثنين، لتفقد الأسهم أكثر من 3 مليارات جنيه.. وأرجع الخبراء سبب التراجع إلى تعديل وزارة المالية آلية احتساب ضريبة أذون الخزانة.وكان مجلس الوزراء وافق آخر الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.وكشف بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن اتفاق مسئولى وزارة المالية واتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقراراها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافى أرباح البنوك بشكل ربع سنوى.