برلماني يقترح منح الطبيب الاستشاري 30 ألف جنيه راتبا شهريا ..فيديو

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يحترم مهنة الطب، ويطالب بعدم عمل الطبيب في مستشفى حكومي وآخر خاص.





وأضاف " الفقي"، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة "النهار"، أن المستشفى الحكومة هدفه علاج المواطن محدود الدخل، مؤكدًا أن هذا المقترح سيقوم أيضًا بتعديل رواتب الأطباء.





وأشار إلى أنه سيكون هناك فارق بين الطبيب المقيم والطبيب الاستشاري والطبيب الأخصائي، موضحًا أن الطبيب المقيم يحصل على 5000 إلى 10000، والأخصائى من 10 آلاف إلى 20، والاستشارى من 20 ألفًا إلى 30 ألفًا.





وأوضح أن القطاع الصحى بمصر يدار بطريقة عشوائية ويجب أن يعاد النظر به، فالطبيب عليه الاختيار بين العمل الحكومى والخاص، لأن الدولة المصرية تقوم بدفع الأموال الكثيرة حتى يتخرج الطالب من كلية الطب.