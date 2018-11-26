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حوادث

وزير الأوقاف: لا أحد ينكر حجية السنة النبوية.. لكن هناك خلطا بين الثابت والفكر البشري

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:33 م
ندوة التأسي باخلاق
ندوة التأسي باخلاق النبي الكريم صلي الله عليه وسلم
جودت عيد - عمرو خليفة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن الفقهاء أجمعوا على حجية ومكانة السنة النبوية الشريفة، وأن طاعة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) جزء لا يتجزأ من طاعة الله ، وأن السنة النبوية مكملة ومتممة وشارحة ومفسرة لما جاء في كتاب الله وهو القرآن الكريم.

وأضاف خلال كلمته في ندوة "التأسي بأخلاق النبي الكريم صلي الله عليه وسلم " والتي نظمها مساء اليوم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وحضرها المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ، انه لا أحد يجادل في قداسة النص القرآني ،لكن القضية تكمن في الخلط بين الثابت (النص القرآني)، وبين المتغير وهو الفكر البشري ، كالتفاسير التي تمت كتابتها حول النص القرآني والتي اكد كاتبوها من العلماء "اننا كتبناها لزماننا ، ولظروفنا ، وعندما يأتي زمانكم ، ووجدتم ان هذه التفاسير لا تتناسب مع ظروفكم وشئونكم ، فاجتهدوا في تفسيرها.

وأشار وزير الأوقاف ، الي ان الرسول الكريم، كان نبيا وفي نفس الوقت رئيسا للدولة ، وقائدا للجيش ، وهنا يجب ان نفرق بين ما صدر عنه بصفته نبيا فيما يتعلق بالصلاة ومناسك الحج وغيرها من الامور التي صدرت منه بصفته نبيا ، وبين ما صدر عنه بصفته فردا كالدعوة للجهاد وغيرها من الامور الحياتية .

وضرب الدكتور مختار جمعة بمثال يتعلق بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) "من أحيا أرضا ميتة فهي ملكه" ، وقال إن تفسير هذا الحديث يسير الي انه من وضع يده علي الف فدان وأصلحها فهي ملكه" وهو أمر لا يصلح لزماننا ،لان هناك قوانين وضعتها الدولة تنظم طرق إصلاح وتملك الاراضي.
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