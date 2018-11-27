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محافظات

اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية نامول بطوخ

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهوارى
قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية ستوجه قافلة طبية، اليوم الثلاثاء، إلى قرية نامول بمركز طوخ تضم تخصصات "الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية".

واشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية إلى أنه انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجاري؛ لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، بإجمالى 6 قوافل طبية شاملة.

وأكد وكيل صحة القليوبية تكثيف القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.
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