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حوادث

وزير الأوقاف: مناهج التلقين تقود للجماعات المتشددة.. ونحتاج منهجا قائما على الفكر والتدبر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:47 م
ندوة التأسي باخلاق
ندوة التأسي باخلاق النبي الكريم صلي الله عليه وسلم
جودت عيد - عمرو خليفة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، ان هناك أحاديث تحمل وعيدا شديدا بشأن امر يسير ، وضرب مثلا بحديث من "اكل بصلا او ثوما حرم من ريح الجنة"، وكذلك احاديث تخيير الناس بين الجنة والنار ، وكل هذه الامور تنفر الناس ، وتكرههم في الدين، مشيرا الي انه يجب ان نحبب الناس في الدين لا ان نصدهم عنه.

وأضاف خلال كلمته في ندوة "التأسي بأخلاق النبي الكريم صلي الله عليه وسلم "والتي نظمها مساء اليوم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وحضرها المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ان الرسول دعا للجهاد كونه رئيسا للدولة وبصفته الفردية ، فهل الدعوة للجهاد تصلح اليوم اذا اطلقها فرد ؟ ،لكن هناك قوانين تنظمها ، فهي ليست من شأن الافراد .

وأكد وزير الاوقاف ان هناك افرادا يطلقون الفتاوي والاحكام في الشأن العام ،وهم لا يدركون اي معلومة عن المعاهدات الدولية وحوافز الاستثمار، حتي لا يعرفون المؤسسات الدولية وطرق عملها ، مؤكدا ان من يتصدي للحديث في الشأن العام ،لابد وان يكون ذا عقلية مدركة وجامعة .

وأشار الي ان جماعات التشدد والتطرف لا يمكن ان يقال انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ،حتي اذا كانوا يدعون الي المعروف ،لان وسيلتهم لا تعد معروفا ،مؤكدا انه لايمكن ان تأمر بالمعروف وفي نفس الوقت بالشدة والغلظة.

وضرب مثالا بدخول الاسلام لدولة اندونيسيا ،حيث لم يستخدم المسلمون سيفا لإجبار الناس علي دخول الاسلام ،وانما تم من خلال مجموعة من التجار عرفوا بالصدق والامانة .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة ، اننا نحتاج الي ان نفرق بين الايمان بالسنة النبوية ،وبما جاء عن الرسول وهذا (ثابت) ، وما بين فهم النصوص.

وتابع "نحتاج الي منهج علمي قائم علي الفكر والتدبر ،وليس منهجا قائما علي الحفظ والتلقين ، مؤكدا ان الحفظ والتلقين يقود الناس الي فكر الجماعات المتشددة .

وتطرق وزير الاوقاف في كلمته الي زيارته الاخيرة الي قرية الروضة بمدينة بئر العبد والتي اغتال الارهاب الاسود اكثر من 300 من ابنائها عند ادائهم صلاة الجمعة ، مؤكدا انها جاءت رسالة للعالم بأن مصر تواجه الهدم والارهاب والفساد، بالبناء والتعمير.
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