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مرأة

نزيف الرحم.. الأسباب والعلاج

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:18 ص
صدى البلد
اسماء محمد
قال الدكتور مصطفى فؤاد، استشارى الحقن المجهرى والإجهاض المتكرر، أن من أشهر المشاكل التى تعانى منها النساء والفتايات هى نزيف المهبل وهو عبارة عن نزول كميات غزيرة من الدماء خارج فترة الدورة الشهرية.

وأوضح "مصطفى" أن نزيف الرحم يحدث نتيجة وجود خلل في الهرمونات أو اصابة الرحم ببعض المشكلات ويتيبن هذا من خلال التحاليل والأشعة ، مشددا على ضرورة التوجه للطبيب فى أسرع وقت وعلاج هذا الأمر لأنه يؤثر بالسلب على الحمل والانجاب.

وأشار "مصطفى" إلى أنه يمكن علاج نزيف الرحم من خلال تظبيط الهرمونات ويمكن استخدام وسائل الإخصاب المساعد كعلاج لهذه المشكلة لحدوث الحمل ولكن يجب بدء العلاج مبكرا والمتابعة بشكل مستمر مع الطبيب.
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