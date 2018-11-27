نهال نبيل: ألبومي كان مفاجأة للناس.. وتامر ومكي أول من هنأني

قالت الفنانة نهالي نبيل إن ألبومها الجديد "مفاجأة" كان بمثابة مفاجأة بالفعل لكل الناس، لأنها قدمت أشكال كثيرة ومختلفة في هذا الألبوم بعد فترة من الغياب.



وأضافت نهال نبيل في ندوتها بموقع "صدى البلد" أنها تلقت ردود فعل جيدة وكثيرة حول هذا الألبوم، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الفنانين قدموا لها التهنئة على الألبوم.



وأشارت نهال، إلى أن الفنانين تامر حسني وأحمد مكي أول من هنأها بالألبوم وأبدا إعجابه به، لافتة إلى أن الفنانة نداء شراراة كلمتها خصيصًا لتبدي إعجابه بأغنية "كان واحشني"، كما أن الفنان وليد سعد أبدى إعجابه بباقي أغاني الألبوم التي لم يتعاون فيها.



