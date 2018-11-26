قبل ساعات من زيارته لصربيا.. وزير الخارجية يكشف موقف مصر من قضية كوسوفو

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، إلى العاصمة الصربية بلجراد، في زيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، في ضوء مرور أكثر من 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.



وأجرت صحيفة "بوليتيكا" الصربية حوارا مع الوزير شكري، وبسؤاله عن الأزمة الدولية بين كوسوفو وصربيا - بعد استقلال الأولى بشكل منفرد في 2008 واعتراف بعض الدول بها - وموقف مصر من تلك القضية وإمكانية اعترافها بكوسوفو كدولة مستقلة، أكد شكري أن الاعتراف بالدول أمر معقد للغاية ويخضع للعديد من الشروط قائلا إن موقف مصر هو دعم التوصل إلى حل سلمي لجميع القضايا الدولية العالقة من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية دعما للحلول السلمية.



كانت مصر قد امتنعت عن التصويت على قبول كوسوفو كدولة في اليونسكو، وأجاب شكري عن سؤال حول موقف القاهرة من التصويت القادم، قائلا إن مصر دائما ما تدرس وتقيم قرارات التصويت في المنظمات الدولية كل حالة على حدى مع مراعاة الظروف والوقت الراهن، مؤكدا أن أسلوب مصر في التصويت دائما ما يتماشى مع مصالحها الوطنية ومبادئ سياستها الخارجية.



وأوضح شكري أن الدعم الذي تقدمه مصر لصربيا في المنظمات الدولية لا يستند فقط على احترام مبدأ المعاملة بالمثل، ولكن أيضا، وهو الأهم، على أساس المصالح المشتركة والتفاهم القائم بين البلدين بعد سلسلة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشار الوزير المصري إلى التقدم الذي حققته البلاد ونجاحها في التغلب على آثار ثورة يناير 2011، موضحا أن "الشعب المصري مسؤول عن التقدم الملحوظ الذي تحقق في بلدنا خلال السنوات القليلة الماضية بعد إطلاق ثورتين وأن الشعب المصري يبحر نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا وازدهارا".



وأكد شكري رغبة مصر في توطيد العلاقات مع صربيا في كثير من المجالات، موضحا أن مصر تأمل بكل تأكيد في تبادل الزيارات على المستوى الرئاسي، بهدف فتح أبعاد ومساحة جديدة للتعاون على جميع المستويات.