تجمع سياسي لبناني: حزب الله ينفذ انقلابا على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني

وصف لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان) الشروط التي يفرضها حزب الله على الدولة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بأنها تمثل انقلابا على الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).



واعتبر أعضاء لقاء سيدة الجبل - في ختام اجتماعهم الأسبوعي الذي عقد اليوم - أن "الوصاية الإيرانية" تعطل اليوم تنفيذ الدستور اللبناني، من خلال فرض واقع سياسي على حساب قوة التوازن الوطني في لبنان.



ودعا المشاركون في الاجتماع، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إلى استعمال الصلاحيات الدستورية المنوطة بموقعيهما، لتشكيل حكومة - في أقرب وقت - تدافع عن مصالح اللبنانيين وعن علاقة لبنان مع العالم العربي والعالم بأكمله.



وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، قد أعلن أن الحزب لن يقدم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات الثلاث المحددة له، ولن يسمح بتشكيل الحكومة، إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه سعد الحريري، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.



وأعلن سعد الحريري، ردا على نصر الله، رفضه المطلق لهذا الشرط الذي وضعه حزب الله، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب الستة السُنّة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.