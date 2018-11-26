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أحمد موسى: الملك فيصل أول زعيم عربي يزور سيناء بعد تحريرها

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:47 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود أول زعيم عربي يزور سيناء بعد تحريرها من العدو الإسرائيلي في حرب السادس من أكتوبر 1973.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قام بجولة صحبة الملك فيصل إلى سيناء بعد تحريرها، نتيجة وحدة ودعم المملكة العربية السعودية ومساندتها لمصر في حرب أكتوبر بجانب الأشقاء العرب، بوصفها كانت حربا للدفاع عن الأمة العربية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المملكة العربية السعودية عندما تتعرض لأي أمر تجد مصر بجوارها وبجوار الدول العربية الشقيقة.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن جناحي الأمة هما مصر والمملكة العربية السعودية، ومن يتعرض لأمن مصر يتعرض لأمن السعودية والعكس صحيح.
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