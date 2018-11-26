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أخبار العالم

استقالة جوردان كريم مدير عمليات المكتب البيضاوى خلال الأسابيع القادمة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:40 م
البيت الابيض
البيت الابيض
أ ش أ
أعلن البيت الابيض ان جوردان كريم مدير عمليات المكتب البيضاوى الامريكى سوف يترك منصبه خلال الاسابيع القادمة .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الانجليزية ان الرئيس الامريكى دونالد ترامب اشاد بالجهود التى بذلها جوردان كريم منذ تولى مهام منصبه فى شهر مارس الماضى، معربا عن ثقته فى قدرة مساعده الشخصى على تحقيق انجازات عظيمة فى المستقبل .

وتأتى استقالة كريم وسط سلسلة من الاستقالات المتوقعة للمسئولين فى البيت الابيض فى اعقاب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس التى جرت فى شهر نوفمبر الجارى ، فيما تواصل الادارة الامريكية برئاسة ترامب تسجيل الرقم القياسى فى تغييرات المسئولين بالرئاسة الامريكية .
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