بعد رفض الزراعة مشروع للتأمين على المحاصيل.. الفلاحين تطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي وتقديم وثيقة تأمين لدعم الفلاح

نقيب الفلاحين يطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي

الحكومة من الممكن تعويض الفلاحين عن خسائرهم برغش:الدولة عليها تقديم وثيقة تأمين كدعم للفلاح





رفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروعا للتأمين على المحاصيل، يوفر تعويضا للفلاح عن جميع المصروفات المالية التى تكبدها فى زراعة أرضه فى حال حدوث أى أسباب تؤدى إلى تلف المحصول أو أن يكون غير صالح للاستخدام.





وكشف الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن التعاقد بين شركة التأمين والمزراع أو الجمعية الزراعية أمر يخصهم فقط وليس على الوزارة أى التزامات مالية تجاه الشركة أو توقيعات على وثائق التأمين أو عقود التأمين، موضحا أن التعامل بين المزارعين وشركة التأمين يتم مباشرة دون تدخل أى جهة بالوزارة ودون وسطاء.





وأضاف أن مشروع التأمين المقدم يمكن تطبيقه بشكل اختيارى تماما بالنسبة للمزارعين دون إلزام من أى جهة، من خلال الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن مقدم المشروع وسيط تأمين وليس شركة تأمين.





وأكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة سابقا، أن المشروع جيد ولكنه يحتاج إلى مناقشة مع شركات التأمين مباشرة حتى تتمكن من صياغة عقد تأمينى يعمل على تحسين المنظومة.





فأستطلعت صدى البلد أراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.





في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أنه يجب على الدولة السعي لإنشاء صندوق تكافل زراعة يؤمن على الفلاحين حال تعرضهم لأى خسارة أو كارثة للمحاصيل التي يقوموا بزراعتها.





وأضاف "أبو صدام"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعويض الفلاح من جانب الشركات يتم في الزراعات التعاقدية فقط.





وتابع نقيب عام الفلاحين: أن وزارة الزراعة من اختصاصها تعويض الفلاحين ولكن الحكومة من الممكن ان تعوض الفلاحين بطريقة او اخرى مثلما عوضت مزارعي الوادي الجديد بعد الحريق الذي نشب في النخيل.





كما أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن مطلب جموع الفلاحين من الدولة أن تكون هناك وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح مؤكدا أن الدولة تفدم حوافز للمستثمرين بالمليارات وتقدم 4 مليار دعم للمصدرين





وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان ما يطلبه الفلاحين بسيط وهو يجب أن يكون هناك جهة للتأمين على الفلاحين ضد الأزمات التى يتعرضون لها فشركة التأمين والبنك الزراعي المصري يجب ان يكون لهم دور في التأمين على الفلاحين مشيرا أن الفلاحين يمثل القطاع الأكبر في مصر.



