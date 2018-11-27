التعليم تعلن الجدول المعدل لامتحانات أولى ثانوي.. اليوم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعلن اليوم الثلاثاء الجدول الجديد الخاص بإمتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الاول بالثانوية التراكمية.



وقال الوزير ، أن الوزارة قررت تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول الذي تم اعلانه يوم السبت الماضي ، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي استجابةً لرأي طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم الأفاضل.



وأوضح الوزير أن جدول الامتحانات الجديد ، سيضمن أداء طلاب اولى ثانوي لامتحان مادة واحدة فقط في اليوم ، مع وجود فواصل مناسبة ، مع تفادي وضع اي امتحانات في يوم رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية.



وأضاف الوزير ، أنه سيتم زيادة الوقت المخصص للإمتحانات نظرًا لحداثة التجربة على طلابنا ، الى جانب جدولة الامتحان الأول في نهاية الترم الأول ثم جدولة الامتحان الثاني (للترم الأول) بعد إجازة نصف العام.



وأشار الوزير الى انه لن تضاف نتائج هذه الامتحانات للمجموع التراكمي لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ الحالية، مؤكدًا أن الطلاب سوف يؤدوا امتحان واحد في يناير ، وامتحان اخر في مارس "بدون حساب درجاتهما" .



وأوضح الوزير أنه بذلك سيكون الطلاب قد تدربوا على طريقة الامتحان الجديدة مرتين في كل مادة ، وبعد ذلك سيتم امتحان الطلاب مرتين في نهاية الفصل الدراسي الثاني ولكن هذه المرة سيتم حساب الدرجة الاعلى في الامتحانين.