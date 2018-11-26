حلا شيحة تعلن موعد عودتها إلى مصر

شاركت الفنانة حلا شيحة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، أعلنت فيها عن عودتها قريبًا إلى مصر، بعد فترة من سفرها.





وعلقت "شيحة"، على صورتها قائلة: "نازلة مصر قريب.. متشكرة لكل الفان علي كلامكم الجميل ودعمهم دعواتكم"، وتساءل الجمهور عن أول أعمالها التي تنوي العودة بها إلى الوسط الفني.



