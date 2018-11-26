حلا شيحة تعلن موعد عودتها إلى مصر

شاركت الفنانة حلا شيحة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، أعلنت فيها عن عودتها قريبًا إلى مصر، بعد فترة من سفرها.
وعلقت "شيحة"، على صورتها قائلة: "نازلة مصر قريب.. متشكرة لكل الفان علي كلامكم الجميل ودعمهم دعواتكم"، وتساءل الجمهور عن أول أعمالها التي تنوي العودة بها إلى الوسط الفني.
ومنذ 5 أشهر تقريبا، فاجأت حلا شيحة الجميع بإعلان عودتها إلى التمثيل مرة أخرى وخلع الحجاب، بعد فترة اعتزال وارتداء النقاب دامت 12 عاما عقب تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب عام 2006، لتختفى بعدها تمامًا وتطير إلى كندا لتعيش مع زوجها وأبنائها.