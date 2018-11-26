لجنة الفتوى توضح حكم الجلوس عند سماع الأذان

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا سمع الإنسان الأذان وهو واقف لا يلزمه الاستمرار في الوقوف حتى ينتهي الأذان، فله أن يجلس ويتحرك كما يشاء، ولم يرد بذلك حديث صحيح ولا ضعيف.



وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «بعض الناس عندما يؤذن المؤذن يظلوا واقفين ولا يجلسون فما صحة هذا التصرف؟»، أنه لا يشرع له الجلوس عند سماع الأذان إذا كان مضطجعًا، فله أن يحكى ألفاظ الأذان مع المؤذن وهو مضطجع.



وأوضحت: أن الآية وردت فى جواز ذكر الله تعالى على كل حال لأولى الألباب قال تعالى: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (آل عمران: 191)، وروى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه».