خلال معرض الاتصالات:الحكومة تسعى لتمكين 2.5 مليون شاب جامعي على بناء التطبيقات الحكومية مفتوحة المصدر لمساعدة المواطنين

إتاحة خدمات وزارة الداخلية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بالتزامن مع أعياد الشرطة

إطلاق 100 خدمة حكومية على بوابة الحكومة الإلكترونية ديسمبر المقبل

وإطلاق و50 خدمة حكومية أخرى على الهاتف المحمول يونيو 2019

















كشفت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة، عن إتاحة كافة خدمات وزارة الداخلية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال أعياد الشرطة في يناير المقبل.





قالت لبيب، خلال جلسة خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 25 حتى 28 نوفمبر الجاري، إن استراتيجية مصر 2030 تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة الخدمات باستخدام التكنولوجيا مع تطوير الهيئات والأجهزة على درجة عالية من الكفاءة والشفافية.





أكدت أنه يتم الانتهاء من مرحلة الإصدار الرابع لمشروع تطوير البوابة الحكومية في ديسمبر المقبل، ويتضمن 100 خدمة، كما سيتم أيضًا أتاحت 50 خدمة أخرى على المحمول في يونيو 2019.





كشفت لبيب عن أن وزارة التخطيط حصدت جائزة المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن دول المغرب أبدت رغبتها في تبادل الخبرات مع الحكومة المصرية.





وقالت إن تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية نحو التحوّل الرقمي ليست مسؤولية الوزارة فحسب بل تضافر جهود كافة هيئات الدولة بالتعاون مع الجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية من خلال توقيع بروتوكول اتفاق تعاون مشترك، مشيرة إلى أن من أبرز الخدمات المتاحة على بوابة الحكومة حاليًا هي الخريطة الصحية والساعة السكانية ومواعيد تطعيمات الأطفال وإعلام الوراثة.





وكشفت نائب وزير التخطيط والمتابعة عن سعي الحكومة إلى تمكين نحو 2.5 مليون شاب جامعي على بناء تطبيقات حكومية مفتوحة المصدر تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات العامة "أونلاين"، طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





قال هيثم حمزة، الأستاذ بكلية الحاسبات بجامعة القاهرة، إن جودة الخدمة جزء منها هو تقديم قيمة مضافة للمواطن، وهناك اختلاف بين الجودة، التي تقدمها الخدمة، والشكل، مضيفا أن القيمة الحقيقية تتلخص في مدى رضاء المواطن عن الخدمة، وأن رفع كفاءة الخدمات الحكومية يتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات.





وفيما يتعلق بالتطبيقات قال الدكتور أيمن متولي، مسؤول التطوير بشركة جلوبال أي إم سي، إن شركته طوّرت تطبيقا إلكترونيا يتنبأ بالخدمات التي يحتاج إليها المواطن مثل تراخيص السيارات وسداد الضرائب، من خلال التفاعل وسؤال الجمهور.





وأضاف أن القطاع الخاص سيلعب دورًا كبيرًا في ميكنة الخدمات الحكومية لكن الأهم هو ضمان استمرارية، مشيرا إلى أن وضع نموذج مالي لتمويل المشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع هو شرط نجاح الاستمرارية.



