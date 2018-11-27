إعلام القاهرة تستضيف عددا من الإعلاميين في حوار مفتوح مع الطلاب

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن تنظيم ندوة بحضور كبار الإعلاميين و الصحفيين بالتعاون مع جمعية أصدقاء الجودة و تحت رعاية الدكتورة هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية.



و قالت الدكتور بسنت مراد مسؤل جمعية أصدقاء الجودة فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الندوة بعنوان التقديم التلفزيونى و تحديات المهنة ويشارك بها كلًا من الإعلامى محمد عبده و الإعلامية رغدة منير و الإعلامى حسام الدين حسين و الإعلامية داليا شرف و الإعلامية دينا والى.



وأوضحت بسنت أن الندوة تقام اليوم الثلاثاء الموافق السابع و العشرون من ديسمبر الجارى فى الثانية عشر ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع بالكلية.