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إعلام القاهرة تستضيف عددا من الإعلاميين في حوار مفتوح مع الطلاب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن تنظيم ندوة بحضور كبار الإعلاميين و الصحفيين بالتعاون مع جمعية أصدقاء الجودة و تحت رعاية الدكتورة هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية.

و قالت الدكتور بسنت مراد مسؤل جمعية أصدقاء الجودة فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الندوة بعنوان التقديم التلفزيونى و تحديات المهنة ويشارك بها كلًا من الإعلامى محمد عبده و الإعلامية رغدة منير و الإعلامى حسام الدين حسين و الإعلامية داليا شرف و الإعلامية دينا والى.

وأوضحت بسنت أن الندوة تقام اليوم الثلاثاء الموافق السابع و العشرون من ديسمبر الجارى فى الثانية عشر ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع بالكلية.
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