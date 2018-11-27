ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

اليوم.. أخر موعد للتقدم لمسابقة الطالب المثالي بعلاج طبيعى بجامعة القاهرة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة ، عن تنظيم مسابقة الطالب و الطالبة المثالية على مستوى الكلية للعام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩.

وأشارت نجلاء أنور مسؤلة اللجنة الإجتماعية بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، إلى أن الطالب يجب أن لايكون مقيد بالسنة النهائية و ناجح فى فى فرقته بحد أدنى تقدير جيد.

وأضافت نجلاء أن الطالب يجب أن يكون مشارك فى الأنشطة الطلابية و يجيد اللغة العربية،كما أنه يمنع الطلاب المشاركين فى المسابقة فى ألأعوام السابقة ، مشيرةً إلى أن اليوم الثلاثاء هو أخر موعد للتقديم .

و أردفت أنه تجرى المرحلة الأولى من المسابقة فى النصف الأول من يناير على مستوى الكلية و يتم تصعيد الفائز و الفائزة لتجرى المرحلة الثانية من المسابقة على مستوى الجامعة فى شهر مارس من العام الجديد.
loading...

ترشيحاتنا

أبرزها الأهلي.. الإسماعيلي يصدم الأندية بخصوص باهر المحمدي ومحمود المتولي

العهد اللبناني: هده حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد الصالح.. فيديو

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

جنش يتألق ويتصدى لركلة جزاء للجونة .. فيديو

سعد الدين الهلالي: لست مسئولا عما أثير من جدل حول ميراث المرأة

ميدو: أزمة الأهلى فى اللاعب رقم 8 وحسام غالي الأعظم في تاريخ مصر

الموت بكبرياء .. صور مأساوية لحظة احتضار أسدين بعد تسميمهما

#ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر.. المصريون يرحبون بالأمير محمد بن سلمان.. صور

مظاهرة حب لولي عهد السعودية خلال زيارته للقاهرة.. اليوم

مدافع الزمالك السابق يكشف تفاصيل سهرته مع الحضري قبل مباراة مصر والسنغال

محمد صلاح يكشف عن رأيه في ازمة تصدير القطط والكلاب

رد وزارة الزراعة على تصدير الكلاب والقطط للخارج.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

القومي للسكان: عدد الأطفال الذين يولدون سنويا في مصر يضاهي مجموع دول مجاورة.. فيديو
أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟