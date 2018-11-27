اليوم.. أخر موعد للتقدم لمسابقة الطالب المثالي بعلاج طبيعى بجامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة ، عن تنظيم مسابقة الطالب و الطالبة المثالية على مستوى الكلية للعام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩.



وأشارت نجلاء أنور مسؤلة اللجنة الإجتماعية بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، إلى أن الطالب يجب أن لايكون مقيد بالسنة النهائية و ناجح فى فى فرقته بحد أدنى تقدير جيد.



وأضافت نجلاء أن الطالب يجب أن يكون مشارك فى الأنشطة الطلابية و يجيد اللغة العربية،كما أنه يمنع الطلاب المشاركين فى المسابقة فى ألأعوام السابقة ، مشيرةً إلى أن اليوم الثلاثاء هو أخر موعد للتقديم .



و أردفت أنه تجرى المرحلة الأولى من المسابقة فى النصف الأول من يناير على مستوى الكلية و يتم تصعيد الفائز و الفائزة لتجرى المرحلة الثانية من المسابقة على مستوى الجامعة فى شهر مارس من العام الجديد.