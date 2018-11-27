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محافظات

اليوم.. انطلاق فاعليات حملة مكافحة العنف ضد المرأة بالبحيرة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:08 ص
حملة مكافحة العنف
حملة مكافحة العنف ضد المرأة
جمالات الدمنهورى
ينظم اليوم الثلاثاء فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجبت، حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويتضمن برنامج الحملة مسيرة تنطلق من ميدان جلال قريطم، حتى النادي الاجتماعي بدمنهور، يليها حلقة نقاشية مع مجموعة من  الشباب واعضاء مجلس ادارة النادي الاجتماعي.

ويختتم فاعليات البرنامج تكريم  5 فتيات من المتفوقات والحاصلات على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية  في مجال الرياضة بحضور لفيف من الشخصيات العامة واعضاء فرع المجلس بالبحيرة.
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