الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: نعمل مع مصر علي إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي

احتفلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بـ 16 يومًا من العمل والجهد لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.





وقالت الوكالة في بيان لها "نحن نعمل في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف لتمكين الفتيات من إنهاء العنف القائم علي النوع الاجتماعي و تعزيز مشاركتهم داخل المجتمع و تنمية مهاراتهم لإعدادهم للالتحاق بسوق العمل."





تجدر الإشارة إلي أن العالم يحتفل في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، الذى يمثل أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا فى عالم اليوم، ولا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.





وجاء الاحتفال هذا العام 2018 تحت شعار "لنجعل العالم برتقاليًا: اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"، حيث تعتبر حملة #Hear Me Too# هى منبر لأصوات النساء والفتيات الناجيات من العنف ولأصوات المدافعين عن حقوق المرأة كل يوم، ممن يعملون بعيدا عن الأضواء أو وسائل الإعلام.



