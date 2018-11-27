نشاط رئيس الوزراء..يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف توفير الفول اليابس.. ويطمئن الطلاب على تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي..ووزير التعليم: ستراعي في الجدول الجديد أداء مادة واحدة في اليوم

رئيس الوزراء يطمئن الطلاب على تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

حريصون على تهيئة المناخ الايجابي للعملية التعليمية.. ووزير التعليم يُكلف بتعديل جدول الامتحانات

وزارة التموين تبدأ إجراءات استيراد الكميات المطلوبة من الفول وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة









تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما أثير بشأن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، وذلك في ضوء المناشدات التي وردت إلى بوابة الشكاوى الحكومية من جانب شريحة واسعة من أولياء الأمور والطلاب.





وبعث رئيس مجلس الوزراء برسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والطلاب، بأن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الايجابي لدفع العملية التعليمية قدمًا، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بالتفاعل مع المطالبات والمقترحات الواردة إليها عبر قنوات التواصل المختلفة ومن بينها بوابة الشكاوى الحكومية.





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير لرئيس مجلس الوزراء، تكليف رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بتعديل جدول إمتحانات الصف الأول الثانوي، على أن يتم اعلان الجدول الجديد غدًا الثلاثاء الموافق ٢٧ نوفمبر الجاري.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن جدول الامتحانات الجديد سيراعي أداء إمتحان مادة واحدة في اليوم، مع وجود فواصل مناسبة لتفادي مناسبة رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية، هذا بالإضافة إلى زيادة الوقت المخصص للامتحانات نظرًا لحداثة التجربة على الطلاب.





وأضاف الوزير أنه سيتم جدولة الإمتحان الأول في نهاية الترم الأول، ثم جدولة الإمتحان الثاني ـ للترم الأول ـ بعد اجازة نصف العام، فهناك امتحانان للترم الأول وامتحانان للترم الثاني، ونتائج هذه الإمتحانات لا تضاف للمجموع التراكمي لدفعة 2018/2019 الحالية.





وأضاف وزير التربية والتعليم أنطريقة احتساب المجموع العام للسنة والذي يُحدد النجاح والرسوب، تقوم على أن الرسوب في واحد أو أكثر من هذه الفرص، لا يُفقد الطالب الفرصة الكاملة لإجتياز العام الدراسي، داعيًا إلى عدم انزعاج الطلاب من الإمتحان، والتركيز فقط على إكتساب العلم والمعرفة، مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة في هذا النظام. ولفت الوزير إلى أن نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتًا مثل الإمتحانات القديمة، ولذلك تبدو أزمنة الإمتحانات أقصر بصورة عامة، مؤكدًا أنه كلف القطاع كذلك بزيادة الأزمنة حتى يتعود الطلاب على النظام الجديد ولتيسير الفترة الانتقالية من الفكر القديم إلى الجديد.





كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توفير سلعة الفول الصحيح اليابس، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بسلعة الفول الصحيح اليابس، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول، وذلك من خلال زراعة مساحات اراض تقدر بنحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أما الان فقد وصل اجمالى المساحة المنزرعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان، وهو ما يسهم فى اتاحة ما يزيد عن 25% فقط من استهلاكنا من هذه السلعة الضرورية.





من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن الوزارة ستتخذ عددًا من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول، حيث ستبدأ فى اجراءات استيراد الكميات التى تفى باستهلاكنا من هذه السلعة، وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول، حتى يتسنى تغطية متطلبات الاستهلاك المحلى منه عبر الاستيراد.



