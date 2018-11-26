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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة استراحة أعضاء هيئة التدريس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد عملية رفع كفاءة استراحة العبور ببور فؤاد لأعضاء هيئة التدريس في إطار المتابعة الميدانية لكافة قطاعات جامعة بورسعيد للوقوف ومتابعة كافة أعمال الصيانة وكافة الأعمال الإنشائية بمختلف مواقع العمل.

وطالب رئيس الجامعة بتذليل أى شكوى للانتهاء من كافة أعمال الترميم والصيانة ورفع كفاء الاستراحة في أقرب وقت.

ووجه شمس إلى إزالة المتعلقات القديمة وغير المستعملة الموجودة بالاستراحة ووضعها في مخازن الجامعة وذلك لاستكمال أعمال الصيانة باستراحة الجامعة كاملا والانتهاء من أعمال الصيانة في أقرب وقت.

هذا وأعرب شمس خلال الزيارة عن تقدير للجهد المبذول وكلف الإدارة الهندسية المتابعة أعمال الصيانة والترميم على مدار الساعة لسرعة الانتهاء منها خاصة وان إدارة الجامعة تعمل على تقديم كافة الإمكانات لراحة الزملاء في مختلف استراحات الجامعة.
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