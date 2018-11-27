وزيرة السياحة تستعرض مؤشرات مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أهم مؤشرات مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمى طبقا لآخر الإحصاءات الصادرة من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC الذى يقوم بتعميم وتحليل تجميعي لبيانات 185 دولة، بالإضافة إلى 25 مجموعة من المناطق الجغرافية والاقتصادية الأخرى، ويقدم التحليل المساهمة المباشرة والكلية لقطاع السياحة في كل من الناتج المحلى الإجمالي والتشغيل والاستثمار.



وأشارت الوزيرة الي انه عام 2017 بلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد العالمى 2.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل في عام 2018 إلى 2.7 تريليون دولار، وعن المساهمة الكلية للقطاع فقد وصلت إلى 8.3 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.6 تريليون دولار في عام 2018 جاء ذلك فى كلمة لها أمام البرلمان مساء أمس الاثنين.



وتابعت الوزيرة ان المساهمة المباشرة للقطاع في توفير فرص العمل بلغت 118 مليون فرصة عمل فى عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 121 مليون فرصة عمل في 2018، وعن المساهمة الكلية في فرص العمل فقد بلغت 313 مليون فرصة عمل فى 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 323 مليون فرصة في 2018.



واستكملت ان حجم مساهمة القطاع في استثمار رأس المال العالمى في عام 2017 بلغت حوالى 882 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل في عام 2018 إلى 925 مليار دولار.



كما استعرضت المشاط خلال الجلسة باستعراض جانب مما حققته الوزارة منذ يناير 2018 وحتى الآن، موضحة أنه فيما يخص تطوير الهيكل الإدارى للوزارة تقوم الوزارة بتأهيل الكوادر المتميزة من شباب العاملين بالوزارة حيث بدأت المجموعة الأولى بتقييم 65 موظفًا من هذه الكوادر وتم تدريبهم على مجموعة من البرامج المطلوبة لبناء أساسيات العمل المتميز في بيئة العمل وهى (مهارات التواصل الفعال – مهارات العروض التقديمية - إعداد التقارير والمراسلات – أداب العمل والاتيكيت – وخدمة وإرضاء العملاء).



وأضافت أنه تم الانتهاء من تدريب 25 متدربًا ضمن برنامج "إعداد المدرب" من الكوادر المتميزة من العاملين بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية تمهيدا للاستفادة منهم في التدريب الداخلي للعاملين.



وعن التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع أشارت الوزيرة إلى بدء تنفيذ خطة عاجلة لتدريب العمالة السياحية والفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة خاصة في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء، موضحة أنه تم استهداف ثلث العمالة الحالية في مجال الأغذية والمشروبات في تلك المحافظات حيث تم تدريب ۱٠٠٠ عامل في مجال الأغذية والمشروبات بشرم الشيخ في سبتمبر الماضى، ويتم حاليا تدريب ۲۵٠ من العاملين بالفنادق العائمة في الأقصر وأسوان كمرحلة أولي، ومن المقرر أن يتم تدريب ۱٠٠٠ عامل في مجال الأغذية والمشروبات في محافظة البحر الأحمر بدايةً من شهر ديسمبر المقبل.



وأوضحت الوزيرة أنه تم التعاون مع مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET لإطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "شيف المستقبل" التي ينظمها برنامج TVET الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وتحت رعاية وزارتي السياحة والتربية والتعليم، مضيفة أنه يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا فيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية ومعايير القبول بالمدارس الفنية الفندقية.



وعن برنامج تحفيز الطيران أشارت الوزيرة إلى أن برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى تم إطلاقه للعمل به خلال الفترة 1 نوفمبر الجارى وحتى 29 ابريل 2020، جاء نتيجة عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتى الطيران والسياحة بما تشمله من فرق عمل ، وتنظيم الوزارة لورشة عمل في مايو الماضى مع وزارة الطيران المدنى واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمى الرحلات الدوليين وشركات الطيران وذلك كحوار مجتمعى عن أوجه التطوير المطلوبة فى الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيز الجديد.



وفيما يخص مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، قام سراج سعد الدين مساعد الوزيرة ورئيس هيئة التنمية السياحية باستعراض أهم ما تم انجازه فى هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تحديد خمس نقاط كمرحلة أولى للمسار وهم النقاط الأكثر جاهزية، لافتا إلى أنه تم عقد ما يقرب من ٦ اجتماعات متتالية مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء من تطوير هذه النقاط الخمس بشكل كامل قبل استكمال باقى النقاط.



وفيما يخص الحج والعمرة أشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع ضوابط جديدة لموسم الحج وخروج موسم الحج لعام 1439 ه بنجاح ودون أية مشكلات، في ظل التعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة، مشيرة إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة وإعطائها صلاحيات تسمح بمرونة اتخاذ القرار، مع مراعاة وجود ممثل عن كل شريحة من شرائح شركات السياحة الدينية في مصر، وتم فتح موسم العمرة لسنة 1440ه على مدار العام وبدأت أولى رحلات العمرة في 15 نوفمبر الجارى.



وتطرقت الوزيرة للحديث عما تم تحقيقه لتطوير المنشآت الفندقية، حيث يتم العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق والتي لم تُحدث منذ 2006 لتتواكب مع المعايير الدولية من خلال الاستعانة بخبير من منظمة السياحة العالمية متخصص في تصنيف الفنادق.



وأضافت أن الوزارة قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركة "بريفيرسك" Preverisk، وهي بيت خبرة عالمى مستقل معتمد لاستشارات الصحة والسلامة والذى انتهى من فحص الفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، وسيتم تطبيقها في باقي المحافظات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفتشي وزارة السياحة.



وقالت الوزيرة أنه جارى إنشاء صندوق تطوير للفنادق ليساهم في إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ماليا(على غرار صناديق الملكية الخاصة).



وأوضحت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ممثلة في وزارات الرى والنقل والسياحة لتسهيل وتسيير حركة الفنادق العائمة خلال فترة السدة الشتوية باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة استعدادا لموسم السياحة النهرية 2018/2019 بدون أي عوائق ملاحية تعرقل تيسير حركة الفنادق العائمة بين أسوان والأقصر.



وأشارت الوزيرة إلى أنه تم حل مشكلة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون في 29 أغسطس الماضى بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتي 31/12/20، جاء ذلك تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام ٢٠٠٩.