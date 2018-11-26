وفد يتفقد الاستعددات النهائية لانطلاق اليوم الثقافي الكوري بالأقصر..صور

زار وفد كوري لمكتبة مصر العامة بالأقصر وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لليوم الثقافي الكوري المقرر إانطلاقه غدا .



ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثقافي الكوري العديد من الفعاليات التى تظهر العادات والتراث الكوري، حيث تشمل تجربة تذوق الطعام الكوري.



كما تستقبل المكتبة مجموعة من الطهاة الكوريين لطبخ عدد من الوجبات الكورية الشهيرة وتقديمها للجمهور، وكذلك تجربة الزي الكوري الرسمي "الهانبوك"، حيث سيتمكن الجمهور من ارتداء الزي الكوري للكبار والأطفال وأخذ الصور التذكارية، وتقديم الموسيقى الكورية ويتم خلالها تعليم الجمهور الإيقاع على الطبول الكورية.



كما سيتم خلال الفعاليات افتتاح معرض للصور عن كوريا والثقافة الكورية في تمام الخامسة مساء،ثم عمل ورشة لاستخدام مستحضرات التجميل الكورية على الطريقة الكورية من خلال متخصصين.