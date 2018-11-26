3 وزراء أمام البرلمان.. الحكومة تبحث إشكاليات الطيران والسياحة ودور الثقافة بإفريقيا.. يونس المصري: مديونية الشركة القابضة 20 مليار جنيه.. والمشاط تتحدث عن تعديلات تشريعية

قيادات الطيران من البرلمان: "مديونية الشركة القابضة 20 مليار جنيه.. وإغلاق خط الدوحة أثر على المكاسب"

الزراعة توافق مبدئيا على إنشاء نقابة للزراعيين

وزيرة الثقافة تثير أزمة الموازنة بالبرلمان



وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.



ولفتت وزيرة السياحة إلى أن انتخابات الغرف السياحية التى ستتم ١٥ يناير المقبل ستكون مهمة لأن القطاع الخاص يشارك فى قطاع السياحة بواقع ٩٨٪ ، وهناك حاجة للاستماع إلى رؤيتهم كشريك هام فى تطوير ملف السياحة.



وتناولت رانيا المشاط الأزمة الطارئة التي حدثت مع شركة توماس كوك"و أزمة السائحين البريطانيين، حيث أكدت الوزيرة أنه تم تجاوز سلبيات الأزمة خلال الشهور الماضية إلى حد كبير.



وأشارت إلى عقد شراكة مع الجانب الصيني الذي يمتلك سوق سياحي يصل إلي 150 مليون سائح سنويا.. وأن عائدات السياحة تتجاوز سنويا حول العالم نحو 8 تريليونات دولار.



على الجانب الآخر، استعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال إجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا لاسيما فى ظل قرب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وذلك علي كافة المستويات، ومنها مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء المزمع إقامته في أغسطس القادم وستكون أفريقيا ضيف الشرف فيها، بالإضافة إلي مهرجان الموسقي الأفريقية جنبًا إلي جنب السهرات الرمضانية بدار الأوبرا، والتي سيتم توجيهها إلي افريقيا.



وقالت عبد الدايم، إنه يًجرى التواصل مع السفارات الأفريقية للمشارك المكثفة في معرض الكتاب، مشيرة إلي أن أحد الفاعليات التي ستقام بمشاركة أفريقية كبيرة ملتقي الأقصر للتصوير بالإضافة إلي مهرجان النيل الدولي المنعقد في أسوان شهر فبراير القادم.



وأضافت وزيرة الثقافة أنه تم تخصيص عدد من المنح دراسية بأكاديمية الفنون في إطار مبادرة من الوزارة، وذلك للدول الأفريقية.



ومن جانبه طالب النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بضرورة وجود توأمة بين قصور الثقافة فى محافظات مصر ونظيرتها فى الدول الأفريقية ، مشددا على ضرورة تبادل الوفود بين مصر ودول أفريقيا من خلال وزارة الثقافة.



عقبت الوزيرة بقولها :إننا مكبلين بخطط وميزانية ولا نستطيع التحرك خارج خطوطها ..إحنا عاملين زى ست البيت الشاطرة ” إلا بتحاول توفق مصاريف بيتها على قد الميزانية .



بدورة طالب النائب بخيت، عضو اللجنة، بتقديم مسرحيات على مسارح قصور الثقافة لكتاب أفارقة، ضاربًا مثالًا بالشاعر الباكستانى محمد إقبال والذى غنت له كوكب الشرق أم كلثوم أغنية “حديث الروح” ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وكانت بمثابة دبلوماسية جديدة بين البلدين ووثقت العلاقات المصرية الباكستانية.



وقالت عبد الدايم، إنه يًجرى التواصل مع السفارات الأفريقية للمشارك المكثفة في معرض الكتاب، مشيرة إلي أن أحد الفاعليات التي ستقام بمشاركة أفريقية كبيرة ملتقي الأقصر للتصوير بالإضافة إلي مهرجان النيل الدولي المنعقد في أسوان شهر فبراير القادم.



واضافت وزيرة الثقافة أنه تم تخصيص عدد من المنح دراسية بأكاديمية الفنون في إطار مبادرة من الوزارة، وذلك للدول الأفريقية.



ومن جانبه طالب النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بضرورة وجود توأمة بين قصور الثقافة فى محافظات مصر ونظيرتها فى الدول الأفريقية ، مشددا على ضرورة تبادل الوفود بين مصر ودول أفريقيا من خلال وزارة الثقافة.



من ناحية أخرى أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، استرداد مصر منذ شهرين مخطوطة كانت تُباع في مزاد بالعاصمة البريطانية، وفي سبيلها إلي استرداد أخرى، بقولها : ” فؤجئنا منذ شهرين، بمخطوطة مصرية معروضة للبيع في مزاد بلندن وتحركنا في هدوء وبسرية تامة للحصول عليها وربنا وفقنا فيها وتم إستلامها بعد تقديم الورق التي تثبت ملكيتنا لها”.



وقالت إيناس عبد الدايم، إنه تم اكتشاف مخطوطة أخرى تباع في إحدي مزادات لندن أيضا، وفي سبيلنا إلي استردادها.



من جانبهم وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، فى اجتماعها برئاسة النائب هشام الشعينى، من حيث المبدأ على مشروع قانون خاص بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.



وأكد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة ، إن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الفلاح المصرى،و فلسفة مشروع القانون جاءت متسقة مع نص المادة ٢٩ من الدستور ، التى تؤكد أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد المصرى ، وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها وتوفي مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.



وأشار الشعينى ، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الى أن المادة 76 من الدستور ، قررت إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية ، كما نصت المادة 77 على أن القانون هو من ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ، موضحة أن مهنتى الفلاحة والانتاج الزراعى دلتا لمدة طويلة دون تنظيم نقابى مهنى على الرغم من كونهما من أقدم المهن ويمارسهما قطاع عريض جدا من المجتمع المصرى.



ووفقا لمشروع القانون تشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية.



وتضمن مشروع القانون 86 مادة الفصل الأول الأحكام العامة من تعريفات وردت بنصوص القانون وإنشاء النقابة وبيان أهدافها والفصل الثانى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة والفصل الثالث بشأن تنظيم أجهزة النقابة ونظام عملها من جمعية عمومية وأحكام صحة انعقادها والطعن فى قراراتها ومجلس الإدارة وتشكيل هيئة المكتب والاختصاصات وأعضاء مجلس الإدارة.

شهد مساء الإثنين، حضور 3 وزراء إلى البرلمان بشأن المناقشات فى اللجان النوعية، حيث حضرت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بلجنة الشئون الإفريقية، ووزيرا الطيران يونس المصرى، والسياحة داليا المشاط.قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن المرحلة السابقة شهدت إجراءات عاجلة لترتيب البيت من الداخل ووضع الشكل الأفضل لوزارة الطيران المدني.وأضاف خلال اجتماع لجنة السياحة: "لدينا خطة مستقبلية ومصر للطيران لديها ٩ شركات وهذا أحد التحديات التي تواجه مصر للطيران "، مشيرًا إلى أن مديونية شركة مصر للطيران ٢٠ مليارا من ٢٠١١ وحتي ٢٠١٥ قائلا: "محتاجين دعم من الدولة والبرلمان في شأن هذه الديون للمستقبل".وأوضح الوزير نسعى أن هناك ذراعا قوية لمصر للطيران في أفريقيا وغيرها، موضحا أن هناك تحديات تتعلق بالنفقات بخلاف تطوير أساليب التأهيل، وعرض الوزير التحديات التي تواجه شركات الطيران ومنها تعثر الشركة القابضة لمصر للطيران وضرورة تحديث أسطول الشركة وتطوير هيئة الأرصاد وزيادة النفقات.وأشار وزير الطيران إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات ومنها استغلال موسم الحج لتفعيل الاستغلال الأمثل المساحات المتوفرة أمام صالتي السفر لاستيعاب المودعين والمستقبلين واستغلال المساحات بأماكن الانتظار ورفع كفاءة الصالة الموسمية من الداخل، مشيرا إلى أن تطوير منطقة الدخول بالإمكانات الذاتية ومواجهة تكدس الركاب بخلاف التنسيق مع وزارة الداخلية.من جانبه، قال أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الأحداث التي تمر بها المنطقة خاصة في ليبيا وسوريا أثرت علي أرباح شركة مصر للطيران، حيث كانت هناك خطوط رابحة لهذه الدول لمصر للطيران وأدي إغلاقها لخسائر كبيرة.وأشار إلى أن اغلاق خط الطيران للدوحة أثر أيضا حيث كان يمثل مكاسب، وبالتالي فالظروف المحيطة لها آثار كبيرة على الشركة، مضيفا بأن أكثر من 50 في المائة من ثمن تذاكر الطيران يمثل ضرائب، حيث عرض مقارنة أسعار تذاكر مصر للطيران مع شركات أخري منافسة لها، مشيرا إلى أنه لا يمكن مقارنة الأسعار مع بعض شركات الطيران التي تدعمها دولها.وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال كلمته باللجنة، أنه تم العمل علي تطوير شركة مصر للطيران من خلال محورين الأول هو ضم ودمج بعض الشركات والثاني تطوير أسطول مصر للطيران والتعاقد مع استشاري دولي للعمل خلال مرحلة التطوير.فيما وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن الفترة المقبلة ستشهد خروج قانون السياحة الموحد وتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالسياحة التى تعود لسنة ١٩٧٠، موضحة أنه تم إنفاق قرابة ٣ مليارات جنيه من صندوق السياحة سواء على المحافظات السياحية والدعم والترويج.وأضافت المشاط أن هناك الكثير من المفاهيم التي استحدثت في قطاع السياحة، لافتة إلى أن القوانين الحالية لم تتغير منذ عام ١٩٧٠ وهناك دول منافسة في المنطقة، لذا لابد أن تكون هناك بيئة تشريعية جديدة تحقق أكبر قدر من التنافسية.