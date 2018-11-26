هاني فرحات يقود قمة الغناء العربي بين أنغام وأصالة يوم الجمعة بالكويت

يقود المايسترو العالمى هانى فرحات قمة الغناء العربى بين أنغام وأصالة يوم الجمعة، بصالة التزلج بدولة الكويت وتغنى مطربة مصر الأولى والوطن العربى أنغام "أهى جت وأكتب لك تعهد".



وتشاركها أصالة بالغناء كما تغنى أصالة "خانات الذكريات" وغنت أنغام وأصالة من قبل حفل بالقاهرة وحفل بالإمارات وسوف يكون حفل الكويت الحفل الثالث لقمة الغناء العربى أنغام وأصالة.



وينتظر الجمهور العربى والكويتى حفل أنغام وأصالة بفارغ الصبر وتصل أنغام الكويت صباح الجمعة، بعد أن تنتهى من حفلها مساء الخميس، بمسرح الماريكى بكايرو فيستيفال بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.



جدير بالذكر أن حفل مسرح الماريكى نفدت جميع التذاكر الخاصة بالحفل وأصبح يحمل شعار كامل العدد.