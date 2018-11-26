جورج وسوف يقع في حب منى صليبا بكليب ملكة جمال الروح.. فيديو

طرح سلطان الطرب العربي جورج وسوف، كليب أغنيته الجديدة "ملكة جمال الروح" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد أيام من طرح الأغنية حصريًا عبر تطبيق أنغامي.



كليب "ملكة جمال الروح" حقق 26 ألف مشاهدة في الساعة الأولى من طرحه، وظهر جورج وسوف في الكليب بشخصيته الحقيقية (مطرب مشهور) تحاوره الإعلامية اللبنانية منى صليبا، ويتبادلان نظرات الإعجاب فيما بعد.



ويشارك في كليب جورج وسوف الجديد «ملكة جمال الروح» عدد من الشخصيات اللبنانية المعروفة، ومنهم: نيشان، هشام حداد، منى صليبا، لاعب كرة السلة فادي الخطيب، والمخرج كميل طانيوس.

