ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جورج وسوف يقع في حب منى صليبا بكليب ملكة جمال الروح.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرح سلطان الطرب العربي جورج وسوف، كليب أغنيته الجديدة "ملكة جمال الروح" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد أيام من طرح الأغنية حصريًا عبر تطبيق أنغامي.

كليب "ملكة جمال الروح" حقق 26 ألف مشاهدة في الساعة الأولى من طرحه، وظهر جورج وسوف في الكليب بشخصيته الحقيقية (مطرب مشهور) تحاوره الإعلامية اللبنانية منى صليبا، ويتبادلان نظرات الإعجاب فيما بعد.

ويشارك في كليب جورج وسوف الجديد «ملكة جمال الروح» عدد من الشخصيات اللبنانية المعروفة، ومنهم: نيشان، هشام حداد، منى صليبا، لاعب كرة السلة فادي الخطيب، والمخرج كميل طانيوس.
loading...

ترشيحاتنا

أقوى استفزاز تركي في البحر المتوسط

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة علي غزال

مميش: خط السكة الحديد الإسرائيلي معدوم الأثر على قناة السويس

شاهد.. تعليق أحمد موسى على بيان الزراعة حول تصدير الكلاب والقطط

فضيحة جديدة للدوحة.. قطر جندت عملاء للتجسس على مسئول كويتي بارز

وزير التعليم يزف مفاجأة سارة لطلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

بسملة ضحية التنمر توجه رسائل قاسية لمدرس أساء لها ..فيديو

معدية الموت بالمنوفية.. الطمع في الكسب السريع سر موت ضحايا لقمة العيش .. فيديو

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

رسميا.. عمرو الليثي يعلن انضمام تامر أمين إلى قنوات النهار

تؤيد حبس الإعلامي إذا أخطأ .. "علا شوشة" حكاية تحدي لـ الجلوس على كرسي المذيع

المصريون يشعلون تويتر استقبالا لولي العهد السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

فيديو

وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو
وزير التعليم يزف مفاجأة سارة لطلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو
البدوي يكشف تفاصيل مثيرة عن لقائه مع أبو شقة لتحديد مصير رئاسة الوفد
بسملة ضحية التنمر توجه رسائل قاسية لمدرس أساء لها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟