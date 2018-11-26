طلب إحاطة للبلتاجي بشأن تصدير الكلاب الضالة

تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تصدير الكلاب الضالة، مؤكدًا أن ذبح الكلاب وأكلها أمر غير مقبول، حتى لو فعله غيرنا فنحن نحاسب على أفعالنا مع من يؤمنون بما نؤمن به، ومع من لا يؤمنون بما نؤمن به ولا نحاسبهم على أفعالهم تجاه أنفسهم.



وقال البلتاجى في طلبه:"أثار مطلب تصدير الكلاب الضالة وبيعها للدول التي تتناول لحومها مثل كوريا لأكلها بدلا من إحداثها أزمة لوجودها في الشارع ردود أفعال علماء الدين من ناحية حكم وفتوى تصدير الكلاب كغذاء، حيث أنه لا توجد فتوى شرعية في هذا الشأن، وحيث إن الأمر من باب الفقه الجديد الذى يحتاج إلى فتوى جماعية لكبار العلماء، كما نحتاج إلى اجتهاد فيه لأن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، فلا توجد فتوى في هذا الجانب، حيث إن الفتوى تتناول أمر أكل كل شيء محرم، وقيام تجارة عليه وتربح مادى نتيجة هذه التجارة والأكل".



وأكد على أن أكل الكلاب ليس حلا للتخلص من ضررها، حيث يوجد جهات معتبرة مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل بطرق أخرى مناسبة دون الدخول في مثل هذه الأمور، ولأن هذه الحيوانات ما خلقت لتؤكل، ولأن الشيء الذى نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين، فإذا وقع ضرر على إنسان في أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر".



وتابع:" إن تحريم لحوم الكلاب ورد في القرآن الكريم بقوله تعالى"..ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"، وقد قصد بالخبائث المحرمة ذات الأنياب والأظافر ومنها لحوم الكلاب، واختلاف الدين واختلاف الأحكام عن أصحاب الشرائع المختلفه لا يجعلنا نتعامل بأحكامهم فيما نقوم به تجاههم في أمر ثبت تحريمه، وعلينا أن نتمسك بمبادئ الشريعه في معاملاتنا مع من يختلفون معنا في هذه المبادئ.