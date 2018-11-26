أحمد موسى: لدينا صناعات عسكرية ولا نتحدث عنها ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمتلك صناعات عسكرية ولكنها لا تتحدث عنها، لأن من يحب مصر لابد أن يحافظ على أمنها ومن يعرف معلومة عن الجيش لا يتم التفوه بها لأن العدو سوف يستفيد منها.





وأكد "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجيش المصري قوي جدًا بشهادة جميع خبراء دول العالم ومنهم الإسرائيليون.





وتابع الإعلامي، أن أحد الباحثين في إسرائيل، أجري بحثًا عن الجيش المصري، وعن قوة تسليحه، وقوة الجيش المصري، وترتيب الجيش المصري، وتسليح القوات الجوية والبحرية والبرية.





وأضاف أنه لا يستطيع أحد أن يقرب للمواطن مصري سواء عن طريق البحر والجو والأرض.