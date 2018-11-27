عرض الجزء الثالث من فيلم John Wick فى 16 مايو المقبل

حددت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم John Wick، بطولة النجم كيانو ريفز، عرضه فى 16 مايو المقبل فى دور العرض العالمية.



ومن المقرر أن يسعى "جون ويك"، فى الجزء الجديد للانتقام من قيادات المنظمة الإجرامية بالكامل، بعد ختام الجزء الثانى بتتبع جميع أفراد المنظمة له للانتقام منه بعد مخالفته القوانين الرسمية وقتله لأحد أفرادها داخل الفندق الممنوع القتل داخله.



"John Wick 3" من إخراج شاد ستاهلسكى، ويشارك كيانو ريفز بطولة العمل كل من إيان ماكشانى وبريدجيت مويناهان وروبى روز وبيتر ستورمارى.