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فن

عرض الجزء الثالث من فيلم John Wick فى 16 مايو المقبل

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حددت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم John Wick، بطولة النجم كيانو ريفز، عرضه فى 16 مايو المقبل فى دور العرض العالمية.

ومن المقرر أن يسعى "جون ويك"، فى الجزء الجديد للانتقام من قيادات المنظمة الإجرامية بالكامل، بعد ختام الجزء الثانى بتتبع جميع أفراد المنظمة له للانتقام منه بعد مخالفته القوانين الرسمية وقتله لأحد أفرادها داخل الفندق الممنوع القتل داخله.

"John Wick 3" من إخراج شاد ستاهلسكى، ويشارك كيانو ريفز بطولة العمل كل من إيان ماكشانى وبريدجيت مويناهان وروبى روز وبيتر ستورمارى.
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