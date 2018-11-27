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فن

نهال نبيل: الطلبة بيسمعوا أغاني وقت المذاكرة.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:07 ص
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: علي الخشاب
قالت الفنانة نهال نبيل إن ألبومها الأخير "مفاجأة" أحتوى على عدد من الأغاني تتناسب مع الصيف، وأخرى تتناسب مع الشتاء، ما جعلها تدخل في حيرة حول احتيار توقيت طرح الألبوم.

وأضافت نهال نبيل في ندوتها بموقع "صدى البلد" أنه كان هناك عدة اقتراحات حول طرح الألبوم، منها طرح الأغاني بطريقة منفردة كل فترة، إلا أن أحد أصدقائها قال لها إن أول نوفمبر هو أنسب توقيت للألبوم.

وأشارت نهال، إلى أن طبيعة عملها كـ دكتورة في كلية إعلام بجامعة مصر، فتلاحظ أن الطلاب يحبون سماع الأغاني وقت الدراسة أكثر من أوقات الإجازات، ما جعلها تأخذ هذه الملاحظة في الحسبان، فعلقت قائلة: "الطلبة بيحبوا يفصلوا في وقت المذاكرة بسماع الأغاني".
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