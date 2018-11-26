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وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:16 م
الطفلة بسملة
الطفلة بسملة
هاني حسين
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة تعرض الطالبة بسملة إلى التنمر في مدرستها من قبل المعلم، قائلا:"فكر في ذلك الأمر كأب والإشارة إلى أي طفل بأي وصف متعلق باللون أو الجنس أو الشكل أو الوزن أمر منبوذ".

وأضاف" شوقي" في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" مدير مديرية التعليم بمحافظة دمياط اتخذ قرارا حازما وحاسما بوقف المدرس عن العمل".

وتابع:" البنت صعبانة عليا وطلبت مقابلتها عشان أقول لها إنها جميلة وحتى لا تتأثر نفسيا بتعرضها للتنمر".

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