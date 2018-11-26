وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة تعرض الطالبة بسملة إلى التنمر في مدرستها من قبل المعلم، قائلا:"فكر في ذلك الأمر كأب والإشارة إلى أي طفل بأي وصف متعلق باللون أو الجنس أو الشكل أو الوزن أمر منبوذ".



وأضاف" شوقي" في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" مدير مديرية التعليم بمحافظة دمياط اتخذ قرارا حازما وحاسما بوقف المدرس عن العمل".



وتابع:" البنت صعبانة عليا وطلبت مقابلتها عشان أقول لها إنها جميلة وحتى لا تتأثر نفسيا بتعرضها للتنمر".



