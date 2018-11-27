درب السندادية همزة وصل بين الماضي والحاضر.. يحكي تاريخ وتراث أهل الواحات

يقع درب السندادية بالخارجة القديمه علي بعد أمتار من ميدان الشعله بالوادي الجديد حيث تجد البنيات المتلاصقة لتدل علي تماسك وترابط الواحات، والبيوت المتداخلة والحواري المسقوفة تشعرك بالدفء في برد الشتاء ورطوبة الجو في فصل الصيف.





ويعد درب السندادية أحد المواقع الأثرية الهامة حيث يُعتبر أساس مدينة الخارجة القديمة، ويمثل تاريخ الواحات وتراثها ومن أقدم وأشهر الدروب بمدينة الخارجة، وكان يسكن به أقدم عائلات الواحة مثل عائلة التراكوة والحرابوة والركابية.





يقول الشيخ خالد ابو جميل وأحد المهتمين بتراث الواحات، إن درب السندادية يمتد بطول ما يقرب نصف كيلو متر، وهو عبارة عن درب متعرج تتفرع منه عدة حواري صغيرة وعلى جانبيه مجموعة من المنازل السكنية المتلاصقة جميعها مبنى بالطوب اللبن، أما أسقف المنازل والحارات فمعظمها مغطى بجريد النخيل وعروش الأخشاب.





وسمي بدرب السندادية لأنه يحمل مسمى عائلة السندادية وهي أقدم عائلات الخارجة، حيث يرجع تاريخ الدرب إلى نهاية العصر العثماني، ويبلغ طوله حولي 500 متر، وهو درب ضيق متعرج مسقوف بالجريد وخشب الدوم ومبني بالطوب اللبن ويضم عدة منازل قديمة وحجرات لحفظ الغلال وطحنها وحجرات للفرن القديم، وهو تخطيط معماري نادر يجعل درجة الحرارة منخفضة صيفًا ومرتفعة شتًاء، ويضم حارات فرعية ضيقة تضم منازل قديمة أيضًا، لحماية السكان من أية هجوم أو سطو اللصوص.





ويحمل درب السندادية حكايات شعبية قديمة وموروثات ثقافية فريدة، وهو بمثابة همزة وصل بين الماضي والحاضر، وخلال السنوات الماضية حوصر بالإهمال، حتى تم إدراجه ضمن خطة التطوير الحضاري والعشوائيات بالمحافظة.



