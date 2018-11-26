متحدث البترول: نعمل على وضع استراتيجة جديدة للتعدين..فيديو

قال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن افتتاح الرئيس السيسى للمؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية يدل على اهتمام الدولة لقطاع التعدين باعتباره عامل مهم فى الدخل القومى المصرى.



وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مسا دى إم سى" ،:" افتتاح السيسى لهذا المؤتمر يعطى رسالة قوية بأن مصر ماضية بقوة نحو تطوير ووضع استراتيجة لثروات مصر المعدنية".



وأشار إلى أنه تم تعديل بعض بنود قانون التعدين، من أجل الانطلاق والتوسع فى هذا القطاع الواعد ونحقق أكبر قيمة مضافة من الخامات المعدنية.