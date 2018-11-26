نجل صاحب مركب الموت بالبحيرة يتهم أحد الضحايا بالتسبب فى الحادث

كشفت تحقيقات النيابة العامة بكوم حمادة بالبحيرة فى قضية غرق مركب الموت بالرياح البحيرى التى باشرها المستشار رامي حيدر وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، ادعاء "عمران.ق.م"، نجل صاحب المركب أن أحد الركاب هو السبب فى غرق المركب بعد تدافع العمال والشباب لاستقلال المركب للذهاب إلى أعمالهم، وأنه رفض الخروج بالحمولة الزائدة، إلا أنه فوجئ بقيام أحد الضحايا بدفع المركب بقدمه للخروج من الشاطئ باتجاه محافظة البحيرة.



وأوضح نجل مالك مركب الموت أثناء مثوله للتحقيق، أمام النيابة العامة بمركز كوم حمادة أن الحمولة الزائدة أدت إلى تسرب المياه للمركب فور خروجها من الشاطئ أمام قرية بشتامي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مما تسبب فى غرق المركب فى منتصف الطريق بفرع نهر النيل، قائلا رفضت خروج المركب بالحمولة، لولا قيام أحد الأشخاص بدفعها والركوب، وعرفت أنه توفى ضمن الضحايا.



كانت النيابة العامة بمركز شرطة كوم حمادة، بحبس "قطب. م. ج" صاحب مركب الموت بقرية كوم شريك ونجله "عمران ق م ج " 27 سنة مراكبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر مدير النيابة، طلب تحرير المباحث حول الواقعة، والاستعلام من إدارة النقل النهري عن صلاحية الرخصة رقم 119 باسم ورثة مهدي جودة عما إذا كانت صالحة من عدمه.



وترجع أحداث الحادث إلى تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من الأهالي، بغرق مركب يستخدم في نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتي: كوم شريك بدائرة المركز، بشتامى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى. وبالمعاينة والفحص تبين أنه في أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماه المهدى" ترخيص صادر من الإدارة العامة للنقل النهري "إدارة دمنهور" يبدأ من 2017/4/13 وينتهى في 2018/4/12 مصرح له بنقل عدد 8 ركاب فقط قيادة " عمران ق م ج " 27 سنة مراكبى ومقيم قرية كوم شريك بدائرة المركز يستقله 22 راكب من العمالة الزراعية بقرية بشتامى – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية في طريقه من شاطئ القريه المُشار إليها إلى شاطىء قرية كوم شريك بدائرة المركز، وبمنتصف المسافة بالمجرى المائى غمرت المياه المركب المُشار إليه بسبب حمولته الزائدة من الركاب مما أدى لغرقه وسقوط مستقليه بالمياه.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ 17 شخصا وغرق ووفاة 5 من مستقليه وهم كل من: " داليا ال ع " 17 سنة ربة منزل، " عزه م ع " 18 سنة طالبه، "عبدالرحمن ر ش " 14 سنة عامل زراعى، " محمد ال ح " 14 سنة عامل زراعى، " عبدالكريم ب م " 40 سنة عامل زراعى وجميعهم مقيمين قرية بشتامى – مركز الشهداء بمحافظة المنوفيه وتم إنتشال جميع جثث المتوفيين من المياه ونقلهم من مشرحة مستشفى كوم حماده لمشرحة مستشفى الشهداء العام بمحافظة المنوفية.