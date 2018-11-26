أدهم سليمان يكشف عن سر غضبة بسبب إلغاء حفله الأخير

أعلن المطرب أدهم سليمان غضبه الشديد بسبب إلغاء حفله الأخير المجاني داخل جامعة الإسكندرية.



وقال أدهم خلال تصريحات صحفية، "لا أعلم السبب الرئيسي من قرار إلغاء حفل الجامعة يوم الجمعة الماضية في صباح نفس اليوم، على الرغم من استعدادي وفرقتي الموسيقية، وتواجدهم بمنطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية قبل يوم الحفل".



وأضاف: أنه فوجئ بقرار إلغاء الحفل من قبل رئيس الجامعة، واعتذاره للطلاب بحجة "الأمطار" وعدم حضور أدهم وفرقته بسبب سوء حالة الطقس في هذا اليوم.



ورفض رئيس جامعة الإسكندرية دخول أدهم سليمان بصحبة فرقته، وإظهاره لحضور الحفل دون أن يوضح السبب الحقيقي وراء ذلك.



يُذكر أن المطرب أدهم سليمان طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "يا سمرا"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

