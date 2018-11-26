اتحاد الرفق بالحيوان: لابد من قرارات رادعة لوقف تصدير الكلاب ..فيديو

علقت الدكتورة منى خليل، نائب رئيس الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، على بيان وزارة الزراعة بشأن تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج قائلة إن "البيان غير كافٍ، والأعداد التي أعلنت في هذا البيان أعداد صحيحة لكن تخص الحيوانات المملوكة لأشخاص أو سافرت عن طريق جمعيات للتبني وليس مصدرين".





وأضافت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الأرقام لا تمت بصلة لما ذكره المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، بأن أرقام تصدير الكلاب والقطط تصل إلى الآلاف.





وشددت نائب رئيس الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، على اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تصدير الكلاب والقطط، وإذا تم بعد ذلك يتم محاسبة الجهة المسئولة، معلقة: "عايزين قرارات رسمية وقانون يحترم أرواح الله وشرع الله".