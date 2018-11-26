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اقتصاد

الإحصاء: 214.7 ألف مولود في شهر سبتمبر الماضي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:02 م
صدى البلد
آية الجارحي
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء، أن أعداد المواليد خلال شهر سبتمبر الماضى، شهدت ارتفاعًا، مقارنة بالشهر السابق له "أغسطس"، بينما تراجعت مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق "سبتمبر 2017".

أوضحت البيانات والواردة ضمن النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن عدد المواليد لشهر سبتمبر 2018 سجل 214.7 ألف مولود، مقابل 210.2 ألف مولود فى أغسطس 2018، و 221 ألف مولود خلال سبتمبر 2017.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أعداد الوفيات، والتى شهدت ارتفاعا خلال شهر سبتمبر الماضى، مسجلة 43.9 ألف حالة وفاة، مقابل 40.9 ألف حالة فى سبتمبر 2017، فى حين كانت 46.3 ألف حالة وفاة فى أغسطس 2018.
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