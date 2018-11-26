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مرأة

مرض خطير يصيب 30% من الأطفال بسبب السمنة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:03 م
مرض خطيرة يصيب الأطفال
مرض خطيرة يصيب الأطفال بنسبة 30% بسبب السمنة
آية التيجي
قال باحثون إن واحدًا من أصل عشر حالات مصابة بالربو في مرحلة الطفولة يرجع سببها إلى السمنة، ذلك وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف دراسة أجريت على 500 ألف طفل أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو بنسبة 30٪.

ووجد العلماء من جامعة ديوك في الولايات المتحدة، انه يعتقدون أن زيادة الوزن يغير من تطور الرئتين والمجاري الهوائية ويكون له تأثير هرموني على الجسم ، مما يزيد من الالتهاب بالربو. 

وشددوا على أن معظم أسباب الربو لا يمكن تجنبها ، مثل الوراثة والعدوى الفيروسية، وقال كبير مؤلفي الدراسة جايسون لانغ في دورية طب الأطفال: "قد تكون السمنة عامل الخطر الوحيد لإصابة الأطفال بالربو الذي يمكن الوقاية منه".

ويعاني نحو 1.1 مليون طفل في بريطانيا من الربو، حيث تشير البيانات إلى أن 34% من الأطفال يعانون من زيادة الوزن في سن الحادية عشرة.
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