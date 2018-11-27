مصر تستطيع بالتعليم.. الهجرة تطلق النسخة الرابعة من مؤتمراتها.. والمصريين بالخارج: نموذج فريد للاستفادة من علماء مصر

العبيدي: مؤتمر مصر تستطيع فرصة للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج

طارق سليمان: مصر تستطيع بالتعليم سينتج نموذجا فريدا

مجدي سعيد: المؤتمر خطوة للاستفادة من الخبرات المصرية في الخارج









تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت شعار "مصر تستطيع.. بالتعليم"، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة، لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.





ويأتي المؤتمر تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، ويشارك به عدد من العلماء المصريين بالخارج والمتخصصين في مجال التعليم، ما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حتى تخلق من خلاله وزارة الهجرة منفذًا ومناخًا استيعابيًا للعقول المصرية المهاجرة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير التعليم، وهو ما يجمع أجهزة الحكومة المصرية والجهات المعنية بذات الشأن لتعمل معا لبحث الارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية.





ويتضمن المؤتمر انعقاد 6 ورش عمل متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة التي بشأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات يكون لها الفضل في عمليات التطور الإيجابية لهذه المنظومة الهامة، وسبل جعل الطالب المصري مشاركًا فاعلًا في العملية التعليمية.





وقال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن المؤتمر الذي أعلنت عنه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت عنوان مصر تستطيع بالتعليم والمقرر إقامته في الثامن عشر والتاسع عشر من شهر ديسمبر القادم، له أهمية كبيرة حيث أن التعليم هو أساس أي نهضة لأي دولة، وهو ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى بكل قوة للخروج بمصر من تلك الحال التي لا تتناسب مع مكانتها بين الأمم، ولا ترقى لطموحات شعبها، ومن ثم يصدر تعليماته ويعطي توجيهاته لكل المسئولين بالعمل بكل قوة لتحقيق آمال شعبنا، وهو ما تعمل على تنفيذه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة من خلال تعاطيها مع كافة الملفات التي تسعى جاهدة إلى الاستفادة فيها من أبناء مصر في الخارج.





وأضاف العبيدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك كافة المشكلات التي تواجه مصر ويعلم أن بناء الإنسان المصري هو الأساس الذي من خلاله يتم حل تلك المشكلات وأن التعليم السبيل الأول في هذا الطريق الساعي لبناء شخصية مصرية تستطيع مجابهة تحديات الحياة والمساهمة في إنجازات العصر وهو مالم يحدث إلا من خلال عملية تعليمية متكاملة ومتطورة، وهو ما دفع الرئيس لتكليف وزير التعليم بالعمل على خطة متكاملة؛ تتسق وأساليب التعليم العصرية، وتراعي الخصوصية المصرية لتكون تجربتنا عالمية مصبوغة بالمحلية.





وأكد أن الاستفادة من الكفاءات المصرية في الخارج في كافة المجالات وخاصة في مجال التعليم لهو أمر طبيعي، بل هو أمر حتمي، حيث أن هناك كفاءات كبيرة مصرية في الخارج في كافة المجالات ومنها بكل تأكيد المجال التعليمي الذي اكتسب أبناء مصر في الخارج فيه خبرات عالمية متميزة، وهو ما يجعل اللجوء إليهم للاستفادة من خبراتهم بالأمر المنطقي.





منوها أن مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، سيكون فرصة كبيرة للتعرف على ما لدى الخبراء المصريين المقيمين في الخارج في المجال التربوي والتعليمي، كما سيكون فرصة مناسبة لتقديم الدراسات التي عمل عليها أبناء مصر في الخارج، كما سيتم فيه استعراض التجارب الناجحة في مجال التعليم والتي شارك العلماء المصريون في صياغة بعضها.





وقال مجدي سعيد رئيس المجلس العام للمجتمع المصرى بهولندا وعضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، الذي أعلنت عنه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في شهر ديسمبر القادم هو أحد المؤتمرات التي نتوقع لها نجاحا كبيرا وقد يكون أحد الخطوات التي يمكن لمصر الاستفادة فيها من الكفاءات المصرية في الخارج والتي هي متواجدة في كافة المجالات.





وأضاف مجدي سعيد أن هناك العديد من الكفاءات والخبرات المصرية في الخارج يمكنها أن تساهم بشكل كبير في نهضة مصر في كافة المجالات وعلى رأسها المجال التعليمي الذي تحاول مصر بكل طاقاتها الانطلاق فيه، بعد تلك التعليمات الواضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على بناء الشخصية المصرية.





وأضاف رئيس المجلس العام للمجتمع المصرى بهولندا أن تلك الخبرات المصرية في الخارج تستطيع أن تنقل لمصر التجارب التعليمية الناجحة في مختلف دول العالم، كما تستطيع أن تميز بين ما ينفع المجتمع المصري من تلك التجارب.





أشاد المهندس طارق سليمان رئيس النادي المصري بأمريكا عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالمؤتمر الذي أعلنت عنه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمقرر عقده في الثامن عشر والتاسع عشر شهر ديسمبر القادم تحت عنوان مصر تستطيع بالتعليم.





وقال طارق سليمان إن مشاركة الاستعانة بالرؤى المصرية لأبناء مصر في الخارج والاستفادة من الخبرات الكبيرة للعلماء التربويين المصريين والذي لهم إسهامات متميزة في هذا المجال يعد نموذجا للاستفادة من الكفاءات المصرية في كافة المجالات.





وذكر رئيس النادي المصري بأمريكا أن التخطيط للعملية التعليمية في مصر من خلال الرؤى المختلفة التي يمكن أن يقدمها أبناء مصر في الخارج ومزجها بتلك الرؤى التي يقوم عليها خبراء التعليم في مصر سينتج نموذجا مصريا متميزا، وسيحقق الهدف المنشود بالارتقاء بالعملية التعليمية.



