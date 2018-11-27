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مرأة

احترس هذه الأعراض تؤكد إصابتك بعرق النساء

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:31 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة وآلآم عرق النساء ،والبعض يتجاهل هذه الأعراض يوضحها الدكتور محمود حميدة "استشارى المخ والأعصاب .

آلام في الأماكن التي يغذيها العصب الوركي وتكون في الأطراف السفلية والعصب الوركي هو أطول عصب فردي في الجسم ويغذى المنطقة الواقعة من أسفل الظهر نزولا إلى كل الجزء الخلفى من الوركين والفخذين نزولا إلى أسفل الركبة حتى القدمين وأصابع القدمين.

يمتد الآلام ألى أسفل الركبة فإذا لم يمتد الألم إلى أسفل الركبة لا تكون الأعراض بسبب عرق النسا، أما الأعراض الأخرى المصاحبة لألم النسا فهي آلام في أسفل الظهر وآلام في الورك والفخذ والقدم من الخلف وشعور بالألم وعدم الراحة في المناطق التي على طول الأماكن التي يغذيها العصب وآلام في منطقة الحوض وتكون طبيعة الألم حادة ويمكن أن تكون طبيعتها تشبه الوخز.

أضاف "حميدة " أن هناك أعراض أخرى مثل الشعور بالحرقة في منطقة مرور العصب وتزداد الآلام سوءًا عند جلوس المريض والشعور بالوخز وتمتد حتى أسفل القدم وضعف وتنميل وصعوبة في تحريك القدم وغالبًا ما تكون أعراض عرق النسا في قدم واحدة، وليست في القدمين حسب موقع العصب المصاب، في القدم اليمنى أو اليسرى.
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