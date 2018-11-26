مميش : التعداد السكاني في مصر تخطي 106 ملايين نسمة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن التعداد السكاني في مصر تخطى 106 ملايين نسمة، مؤكدا أنه لابد من وجود هيئة نقل ضخمة لنقل هؤلاء المواطنين خارج مصر وداخلها.



وأضاف مميش خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم " ، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن هدف الدولة القومي هو إسعاد الإنسان المصري وتوفير جميع الإمكانيات من أجل راحته.



وأوضح أن قناة السويس لا تنقل فقط الإنسان المصري، بل تنقل العالم كله، متابعا " العالم بيتكلم عن مصر من خلال التسهيلات اللي بيشوفها في قناة السويس".