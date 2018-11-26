رئيس تحرير عكاظ : السعودية دولة كبيرة لا تتأثر بحملات التشوية والابتزاز

قال الكاتب الصحفي، جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، إن قدر الدول الكبيرة ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية دائما ما يتعرضون لحملات تشويه وطمس للصورة الحقيقية والابتزاز.



وأضاف الذيابي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تلك الحملات المغرضة يقوم بها دائما الصغار.



وأكد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، أن المملكة العربية السعودية دولة واثقة ولا تتأثر بأي حملات سواء ممنهجة أو مخطط لها أو محاولات تشويه، فالمملكة منذ 2 أكتوبر تتريث بشأن مقتل الزميل جمال خاشقجي.



وأشار الذيابي، إلى أن الدول العربية لا تتعجل في مثل هذه الأمور فمقتل خاشقجي جريمة، ويجب أن يتم تقديم معلومات للناس أكثر صدقية.

