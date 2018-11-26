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رئيس تحرير عكاظ: تركيا لا تمتلك حقائق بشأن مقتل خاشقجي .. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الكاتب الصحفي جميل الذيابي رئيس تحرير جريدة "عكاظ" السعودية، أن المعارضة السعودية في الخارج هزيلة وضعيفة وليس لديها منطق فيما تقوله عن المملكة؛ مشيرا الي أن السعودية استعادت المعارضين لها في الخارج الذين لديهم منطق وشرف في الخصومة.

وأوضح الذيابي خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تركيا ليس لديها الا أكاذيب ولا تمتلك أي حقائق لتقديمها للمملكة فيما يتعلق بقضية خاشقجي؛ مشيرا الي أن الفريق المتهم بقتل خاشقجي أخطأ خطأ فادحا في حق المملكة.

وأشار إلى أنه ربما ارتبك الفريق المتهم بعد مقتل خاشقجي بسبب الشجار الذي حدث؛ ولكن ملك السعودية أكد أن القانون يسري على الجميع وسوف يتم محاسبة المتورطين.
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