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أخبار العالم

بشار الأسد يجري تعديلا وزاريا موسعا على الحكومة السورية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:19 م
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
رحيم يسري
أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، الاثنين، تعديلا وزاريا شمل 9 حقائب بينها الداخلية والأشغال العامة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأصدر الأسد مرسوما يقضي بتعديل الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا بينها 5 وزراء دولة، حيث تضمن التعديل تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية بدلا من محمد الشعار، وسهيل عبداللطيف للأشغال العامة والإسكان بدلا من حسين عرنوس، الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية خلفا لنبيل الحسن.

وشمل التعديل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي كان يشغلها عبدالله الغربي وتسلمها بموجب المرسوم الجديد عاطف نداف، الذي كان وزيرا للتعليم العالي، وحل محله بسام بشير إبراهيم.

وتضمن المرسوم تعيين محمد رامي رضوان مرتيني وزيرا للسياحة، كما تضمن التعديل وزارات التربية والاتصالات والصناعة.

يذكر أن الحكومة الحالية تشكلت في يوليو 2016، بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت في أبريل 2016، وآخر تعديل عليها جرى في يناير 2018 شمل وزارات الدفاع والصناعة والإعلام.
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