أوباما: أتمنى من الله تعويضي ببطولة مع الزمالك

قال يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين جهاز المنتخب في الوقت الحالي.



وتحدث أوباما عقب فوز الزمالك على الجونة بثلاثية لقناة أون سبورت قائلا: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا، لعبنا من أجل الـ3 نقاط وحسمناها ضد فريق محترم وهو الجونة، الروح بين لاعبي الزمالك أمر مفرح، كلنا نحب بعضنا البعض، قد يتأخر الفوز أحيانا لكن الأمر الإيجابي دائما وجود الروح بيننا، والنظام الذي وضعه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة. أمر جيد أن يكون النادي منظما".



وعن تفاهمه مع إبراهيم حسن ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وعمر السعيد أو كابونجو كاسونجو قال: "نعمل كثيرا معا في التدريبات وهذا يظهر في الملعب، نحاول دائما أن نسعد جمهور الزمالك".



وعن المنتخب أردف "لا يوجد أي تواصل مع الجهاز الفني ، عدم استدعائي للمنتخب؟ أتمنى من الله أن يعوضني الله بالبطولة مع الزمالك".