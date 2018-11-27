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فن

نهال نبيل: تشدو بأغنية لو حبيت ترجعلي في صدى البلد.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:38 ص
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: علي الخشاب
حلت الفنانة نهال نبيل ضيفة على موقع "صدى البلد" الإخباري ، لتحتفل بألبومها الأخير "مفاجأة" الذي أصدرته شركة مزيكا للصوتيات والمرئيات مؤخرًا.

وخلال ندوتها بـ "صدى البلد" حرصت نهال نبيل على غناء أغنية "لو حبيت ترجعلي" من ألبومها الجديد "مفاجأة"، والتي حققت نجاح كبير وتخطت المليون ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب.

أغنية "لو حبيت ترجعلي" لـ نهال نبيل، من كلمات: أحمد سامي، الحان: وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى: خالد نبيل.
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